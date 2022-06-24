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      Акмолинская область

    Память погибших при исполнении коллег почтили акмолинские полицейские

    24 Июня 2022, 02:51

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В День полиции Казахстана руководство областного департамента, правоохранительных структур Акмолинской области ветераны органов внутренних дел, коллеги и родные погибших стражей порядка собрались у мемориала почтить память тех, кто погиб, защищая права граждан от преступных посягательств. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в этом году ведомство отмечает 30-летие казахстанской полиции.

    «День казахстанской полиции для нас особый день, это очень волнительное событие. Сегодня мы вспоминаем наших родных: мужей, братьев, сыновей, погибших, исполняя служебный долг», - отметила супруга погибшего в 2017 году участкового инспектора Буландынского РОВД Кудайбергена Казкенова Алмагуль.

    Женщина выразила благодарность руководству департамента полиции, личному составу за то, что высоко чтят память погибших коллег, за душевность, понимание, поддержку, внимание не только в этот день.

    «Все это помогает нам справиться с нашей болью, пережить потерю дорогих людей. Служба в полиции – это, прежде всего, ответственность. Она сопряжена с риском и опасностью, требует от сотрудников мужества, хорошей физической подготовки. Поздравляю всех сотрудников полиции с профессиональным праздником и желаю мирного неба над головой, крепкого здоровья, семейного благополучия и чтобы Вы всегда возвращались к своим семьям», - добавила она.

    Присутствующие возложили цветы к обелиску, а затем почтили память погибших минутой молчания.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Дата Память МВД РК
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