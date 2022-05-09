Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Память павших в ВОВ солдат почтили в Караганде

    9 Мая 2022, 19:43

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы с утра несут цветы и фотографии отцов, дедов и прадедов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В память о героическом подвиге советских солдат военнослужащие и представители власти возложили к мемориалу Вечного огня цветы. Почтил память павших воинов аким Карагандинской области Женис Касымбек.


    На площади перед Вечным огнем собрались и воины-афганцы.

    «Это великая победа наших дедов и отцов. Они освободители. Пусть не будет на земле войн! Наши дети должны жить в мире!», – сказал председатель Союза ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Ардагер» Талгат Хасенов.


    Почти у каждой семьи с войной связана своя история. У каждого карагандинца своя боль.

    «Один мой дед дошел до Берлина, другой погиб под Сталинградом. Это был подвиг всей страны. Для меня День Победы знаменует память о тех, кто подарил нам жизнь, мир и свободу», – поделился Евгений Ермашев.

    «Мы пришли всей семьей. Принесли с собой портреты наших дедов. Один из них не вернулся с войны, погиб. Другой возвратился домой и воспитывал нашего отца. Вся наша семья ценит праздник День Победы. Казахстанцам хочу сказать лишь одно: «Не забывайте подвиг героев!», – сказал Нурбек Рахимжанов.

    «Я пришла почтить память всех павших и моего деда. Он воевал, погиб в Литве во время боя. Ему удалось спасти командира. Мне об этом рассказали родственники, а потом я нашла информацию на сайте «Память народа». Мне хочется всех поздравить с этим великим днем и пожелать мира, крепкого здоровья, благополучия и удачи», – говорит Наталья Комарова.

    В Карагандинской области проживают 24 ветерана и инвалида Великой Отечественной войны.

    Ранее память умерших в годы Великой Отечественной войны почтили в Нур-Султане. Во время церемонии прозвучал торжественный марш в исполнении духового оркестра.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Регионы Общество Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО