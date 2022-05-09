Память павших в ВОВ солдат почтили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы с утра несут цветы и фотографии отцов, дедов и прадедов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В память о героическом подвиге советских солдат военнослужащие и представители власти возложили к мемориалу Вечного огня цветы. Почтил память павших воинов аким Карагандинской области Женис Касымбек.





На площади перед Вечным огнем собрались и воины-афганцы.

«Это великая победа наших дедов и отцов. Они освободители. Пусть не будет на земле войн! Наши дети должны жить в мире!», – сказал председатель Союза ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Ардагер» Талгат Хасенов.





Почти у каждой семьи с войной связана своя история. У каждого карагандинца своя боль.

«Один мой дед дошел до Берлина, другой погиб под Сталинградом. Это был подвиг всей страны. Для меня День Победы знаменует память о тех, кто подарил нам жизнь, мир и свободу», – поделился Евгений Ермашев.

«Мы пришли всей семьей. Принесли с собой портреты наших дедов. Один из них не вернулся с войны, погиб. Другой возвратился домой и воспитывал нашего отца. Вся наша семья ценит праздник День Победы. Казахстанцам хочу сказать лишь одно: «Не забывайте подвиг героев!», – сказал Нурбек Рахимжанов.

«Я пришла почтить память всех павших и моего деда. Он воевал, погиб в Литве во время боя. Ему удалось спасти командира. Мне об этом рассказали родственники, а потом я нашла информацию на сайте «Память народа». Мне хочется всех поздравить с этим великим днем и пожелать мира, крепкого здоровья, благополучия и удачи», – говорит Наталья Комарова.

В Карагандинской области проживают 24 ветерана и инвалида Великой Отечественной войны.

Ранее память умерших в годы Великой Отечественной войны почтили в Нур-Султане. Во время церемонии прозвучал торжественный марш в исполнении духового оркестра.



