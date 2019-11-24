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    Память Нурлана Балгимбаева увековечили в Атырау

    24 Ноября 2019, 16:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау открылся центр развития и коммуникаций имени Нурлана Балгимбаева. Подобный центр на постсоветском пространстве есть только в двух российских городах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Трехэтажный корпус образовательного центра, функционирующий на базе Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева, оснащен современными технологическими разработками, информационными ресурсами и направлен на практическое обучение студентов нефтегазовой отрасли.

    Председатель совета директоров Атырауского университета им. С. Утебаева, заместитель председателя Ассоциации Kazenergy Узакбай Карабалин рассказал о вкладе Нурлана Балгимбаева в развитие нефтегазовой отрасли Казахстана.

    «Он прошел нелегкий жизненный путь, своим трудом и знаниями внеся большой вклад в развитие независимости Казахстана. Пройдя путь от рядового нефтяника до министра и Премьер-Министра независимого Казахстана. Память о нем всегда будет в наших сердцах. И сегодняшнее мероприятие, открытие центра коммуникаций при университете нефти и газа, тому яркое подтверждение. Этот современный учебный образовательный центр позволит сегодняшнему молодому поколению получать необходимые профессиональные знания и трудиться во благо нашей страны»,- сказал У. Карабалин. Для студентов в центре открыты виртуальная библиотека, лингафонный и читальный залы. Пользователи виртуальной библиотеки центра получат доступ в библиотеку российского университета нефти и газа им. Губкина.

    Студенты Атырауского университета смогут практиковаться в виртуальном режиме в сварке трубопроводов под водой. Если на Кашаганском проекте сварку трубопроводов под водой проводили иностранные специалисты, то теперь центр позволит обучить данной специальности ребят из Атырау. Как отметили авторы проекта, такие центры на постсоветском пространстве есть лишь в российском государственном университете нефти и газа им. Губкина и Иннополисе, российской «кремниевой долине» под Казанью, но по современности оборудования они уступают Атыраускому центру.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование История Казахстана Память
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