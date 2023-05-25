Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Память легендарного генерала Сагадата Нурмагамбетова почтили в Вооруженных силах РК

    25 Мая 2023, 21:55

    АСТАНА. КАЗИФНОРМ - Во всех регионах страны прошли мероприятия, посвященные 99-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, Халық Каһарманы первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В столичном Военном колледже, носящем имя героя, состоялась церемония возложения венков к памятнику Сагадату Нурмагамбетову. В ней приняли участие представители Министерства обороны, воспитанники учебного заведения, военно-патриотического движения «Жас сарбаз» и ветераны Вооруженных сил.


    Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов отметил ключевую роль легендарного военачальника в создании и становлении Вооруженных сил страны.

    «Жизненный путь Сагадата Кожахметовича – пример стойкости, мужества и преданности Родине. Он относится к той когорте великих людей, которые не словом, а делом доказали, как могут учиться, работать, служить и добиваться успеха сыны казахского народа», – подчеркнул он.


    На родине героя в городе Акколе Акмолинской области память Героя Советского Союза почтили главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Талгат Койбаков, аким Аккольского района Юрий Курушин, ветераны Вооруженных сил, представители общественности, внук героя – подполковник запаса Келден Нурмагамбетов.


    В Алматы начальник департамента воспитательной и идеологической работы полковник юстиции Тлеухан Басхожаев с военнослужащими Алматинского регионального гарнизона побывал у дома, где жил Халық Қаһарманы Сагадат Нурмагамбетов. Здесь у мемориальной доски участники мероприятия возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.

    В тот же день мероприятия состоялись в Военном институте Сухопутных войск в Алматы, носящем имя героя, в Усть-Каменогорском, Гвардейском гарнизонах и других учреждениях Вооруженных сил.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Память Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мурал в память о пожарном Мейржане Айманове появился в Павлодаре
    Заседание Совета министров обороны ОДКБ прошло в Минске
    Вооруженные силы привлекли к тушению пожаров в Абайской области
    В Актобе почтили память первого председателя Мажилиса РК
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз