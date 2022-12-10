Память Какимбека Салыкова увековечили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Алматы Ерболат Досаев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски имени известного государственного и общественного деятеля, поэта Какимбека Салыкова. Об этом передает МИА «Казинформ».

Мемориальная доска установлена на фасаде дома по улице Уалиханова, 137, где жил Какимбек Салыков. В церемонии приняли участие известные общественные деятели и деятели культуры Олжас Сулейменов, Дулат Исабеков, Жанибек Карибжанов, представители дипломатического корпуса, государственных органов, а также дочь поэта Майра Салыкова.

Ерболат Досаев отметил, что торжественное открытие мемориальной доски в память о Какимбеке Салыкове является важным событием в духовной жизни города.

«Какимбек Салыков, ставший классиком казахской поэзии, органично сочетал государственную службу и литературу. Произведения поэта переведены на многие языки мира, на его стихи написаны песни. Знаменитая «Жезкиик» потрясла казахскую степь. Какимбек Салыков также является мастером художественного перевода и уникальным человеком, внесшим неоценимый вклад в формирование национального самосознания. Он был гордостью нации, настоящим патриотом своей страны. Произведения, вышедшие из-под его пера, вошли в золотой фонд казахской литературы», - подчеркнул аким города.

После окончания Московского института цветных металлов и золота Какимбек Салыков много лет проработал на руднике, пройдя путь от мастера до начальника шахты Жезказганского горно-металлургического комбината. После перехода на партийную работу занимал должности первого секретаря Жезказганского горкома партии, второго секретаря Жезказганского обкома Компартии Казахстана, инспектора ЦК КПСС, первого секретаря Каракалпакского обкома компартии Узбекистана. Трижды избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового красного знамени, орденом Дружбы народов и многими медалями.

Также в этот день в Алматы состоялось открытие улицы в честь выдающегося поэта Какимбека Салыкова, расположенной микрорайоне Нур Алатау в Бостандыкском районе.



