Память Халық қаһарманы Газиза Байтасова почтили в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прошло ровно 11 лет со дня смерти Халық қаһарманы Газиза Байтасова, который ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Жамбылские полицейские почтили память героя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейские Жамбылской области возложили цветы к мемориальной доске героя и отдали дань уважения.

12 ноября 2011 года в Таразе в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семь человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников ОВД. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу – командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

В 2021 году в Жамбылской области прошла серия мероприятий, посвященных 50-летию со дня рождения Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В Таразе, в микрорайоне Жайлау, на стене дома появился мурал с изображением Халық Қаһарманы Газиза Байтасова.

Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре этого района селе Сарыкемер на Аллее Славы установлена посвященная ему мемориальная доска. В Таразе близ здания жамбылской полиции установлен бюст Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В действующем здесь с 2008 года музее истории полиции особое место занимает экспозиция, посвященная Халық Қаһарманы Газизу Байтасову, экспонируются его личные вещи, переданные семьей. На таразской улице, названной в честь героя, установлена мемориальная плита в его честь.

Фото: instagram.com/taraz_police