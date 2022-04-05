Память Халық қаһарманы Газиза Байтасова почтили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылцы чтут память Халық қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно полицейские проводят памятные мероприятия ко дню рождения Халық Қаhарманы Газиза Байтасова.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в этом году череда мероприятий началась с возложения цветов в парке «Жеңіс».

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин.

Почетными гостями стали семья героя, ветераны ОВД.

Митинг начался с минуты молчания в память обо всех сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Арманбек Баймурзин отметил, что среди них, несомненно, особое место занимает Газиз Байтасов, чьё имя навечно вписано в плеяду героев независимого Казахстана.

«Наша святая обязанность – передавать память об отважном полицейском из поколения в поколение. Он, ни секунды не раздумывая, преградил путь преступнику ценой собственной жизни. Героический поступок капитана полиции навсегда останется в наших сердцах», - написал начальник департамента полиции.

В этот день также состоялось торжественное возложение цветов сотрудниками батальона патрульной полиции города Тараза - сослуживцами Газиза Байтасова.

Напомним, 12 ноября 2011 года в Таразе в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников ОВД. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу – командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

В 2021 году в Жамбылской области прошла серия мероприятий, посвященных 50-летию со дня рождения Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В Таразе, в микрорайоне Жайлау, на стене дома появился мурал с изображением Халық Қаһарманы Газиза Байтасова.

Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре этого района селе Сарыкемер на Аллее Славы установлена посвященная ему мемориальная доска. В Таразе близ здания жамбылской полиции установлен бюст Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В действующем здесь с 2008 года музее истории полиции особое место занимает экспозиция, посвященная Халық Қаһарманы Газизу Байтасову, экспонируются его личные вещи, переданные семьей. На таразской улице, названной в честь героя, установлена мемориальная плита в его честь.