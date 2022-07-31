Память героя ВОВ Агадила Сухамбаева почтили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе у памятника Герою Советского Союза Агадилу Сухамбаеву, повторившему подвиг Александра Матросова в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг, посвященный памяти героя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Возле памятника, расположенного у здания облвоенкомата, собрались ветераны, молодежь, студенты, представители местных органов власти, городского Комитета по делам обороны, военнослужащие РгК «Юг». Под торжественные звуки патриотических мелодий в исполнении военного оркестра участники мероприятия возложили цветы к подножию памятника.

«31 июля исполняется 78 лет с того дня, когда молодой красноармеец Агадил Сухамбаев шагнул в бессмертие, - сказал председатель украинского центра «Днiпро» Федор Клименко. – Наш народ не забывает подвиг героя, простого сельского паренька из Жамбылской области, закрывшего своим телом вражескую амбразуру. Агадил принадлежит к той когорте казахстанских героев, во главе которой стоит Бауыржан Момышулы. Современная молодежь должна на таких примерах учиться любить Родину».

31 июля 1944 года шел кровопролитный бой у польской деревни Стежельцовизня, находящейся на стыке Польши, Беларуси и Литвы. Командир отделения второй роты 628-го Гродненского Краснознаменного стрелкового полка рядовой Агадил Сухамбаев, раненый в обе руки, с криком «За Родину!» своим телом заслонил амбразуру вражеского дзота. Тем самым он дал возможность прорыва советским подразделениям и совершил свой бессмертный подвиг.

Фронтовая газета «Жауга карсы оттан» тогда написала об Агадиле Сухамбаеве: «Пехотинец Агадил Сухамбаев повторил бессмертный подвиг Александра Матросова. Он не боялся смерти и проложил путь к победе ценой благородной смерти воина. «Я буду бить фашистов, пока видят мои глаза», - сказал он перед своим последним боем. Это была клятва, и он ее выполнил. Товарищи хоронили джамбульца с воинскими почестями, а его автомат за номером 2811 получил его земляк Лобацевич, который в следующем бою уничтожил 12 гитлеровцев».

Агадил Сухамбаев родился 15 декабря 1920 года в ауле Карасу Байзакского района Жамбылской области в семье крестьянина. В 1939 году окончил неполную среднюю школу «Дихан», работал в родном колхозе «Карасу» трактористом. В октябре 1940 года призван в ряды Красной Армии, воевал в составе 628-го Краснознаменного стрелкового полка 174-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта 31-й армии, был командиром отделения автоматчиков. Указом Верховного Совета СССР 24 марта 1945 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Прах героя с почестями перезахоронен в литовском городе Друскининкай.

В 1974 году делегация из Жамбылской области посетила могилу Агадила Сухамбаева в городе Друскининкай и возложила к ней цветы. Жамбылцы были тронуты отношением местного населения к могиле казахского героя. Каждый год в День Победы к этой могиле приносят цветы.

Именем Агадила Сухамбаева названы сельский округ в Байзакском районе, улицы в селе Сарыкемер, городах Тараз, Алматы, а также в белорусском городе Гродно, где есть памятная доска на здании профтехучилища.

В 2005 году, в честь 60-летия Великой Победы, в Таразе возвели памятник Агадилу Сухамбаеву. На родине Героя Советского Союза Агадила Сухамбаева, в маленьком ауле Карасу Байзакского района Жамбылской области, к 65-летию Победы установили бюст.



