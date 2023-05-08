Память героя Советского Союза, казахского батыра Ильяса Уразова почтили в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане почтили память героя Советского Союза Ильяса Уразова. Памятное мероприятие в честь100-летия героя Великой Отечественной войны прошло в преддверье 9 Мая, отмечающегося в Узбекистане как День памяти и почестей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День памяти прошел на родине Ильяса Уразова в Янгиюльском районе Ташкентской области, где в его честь названа школа и установлен памятный бюст. В мероприятии приняли участие жители района, родственники, ветераны-интернационалисты, военнослужащие, представители казахской диаспоры и школьники.

О подвиге знаменитого земляка гостям мероприятия рассказал старейшина села, ветеран правоохранительных органов Онгар Калтаев

«Наш великий предок, будущий герой Советского Союза Ильяс Уразов родился 15 октября 1922 года, происходит из рода кырыксадак-шанышкылы. Несмотря на тяжелое время, он получил хорошее образование и до начала войны работал в родном селе бухгалтером.

В декабре 1941 года Ильяс добровольцем ушел на фронт. Первые военные годы стали для него боевой школой, которую он прошел героически. В 1944 году Ильяс после окончания краткосрочных курсов младших командиров стал командиром стрелкового взвода.

12 ноября 1944 года в боях за освобождение Югославии его рота форсировала Дунай у местечка Батин. Взвод лейтенанта Уразова первым занял плацдарм на вражеском берегу и в течение дня удержал его до прибытия остальной роты. На следующий день, после ранения старших командиров, Ильяс взял на себя командование всем плацдармом и отразил семь атак гитлеровцев.

20 ноября 1944 года взвод лейтенанта Уразова первым начал наступление на вражеские траншеи, уничтожил более 50 фашистов и вывел из строя пулеметы и артиллерию противника. Этим героическим поступком взвод открыл путь для наступления основных частей. За эти боевые заслуги Ильяс Уразов награждён орденом Красной Звезды.

Лейтенант Ильяс Уразов погиб 11 февраля 1945 года в боях на территории Венгрии, вблизи хутора Фальшторнц. Его тело осталось на территории, захваченной врагом. К сожалению, место его захоронения неизвестно.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Ильясу Уразову присвоено звание героя Советского Союза», - сказал Онгар Калтаев.

Один из организаторов памятного мероприятия, ветеран афганской войны Абдурашид Хаджимухамедов в интервью журналистам отметил, что подвиг 22-летнего казахского батыра Ильяса Уразова, который бесстрашно отдал свою жизнь за Родину, является примером патриотизма для нынешней и будущей молодежи.

«Наши предки воевали не просто за победу, они воевали за будущий мир, в котором сейчас живём мы, за жизнь, прошлую, настоящую и будущую. Именно им мы говорим спасибо не только сегодня, но и каждый день. С каждым годом ветеранов, которые мужественно и героически прошли через все тяготы и невзгоды военного времени, становится всё меньше. Но мы должны чтить и свято хранить память об их подвигах. Передавая эти горькие воспоминания своим детям и внукам, мы строим мир без войны в будущем», - сказал Абдурашид Хаджимухамедов.



