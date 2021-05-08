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    Память фронтовиков ВОВ почтили в колонии Павлодарской области

    8 Мая 2021, 19:11

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В одной из колоний примерно 400 заключённых с портретами фронтовиков уже почтили память героев минутой молчания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В учреждении АП-162/4 поотрядно была организована минута молчания с портретами тех, кто воевал за свободу. В этом году в учреждении АП-162/4 приняли участие около 400 осуждённых», - рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

    Там отметили, что в колониях Павлодарской области проводят ежегодную акцию «Бессмертный полк». Такое мероприятие уже стало доброй традицией, к которой кропотливо готовятся осужденные. Её пообещали организовать во всех колониях региона.

    «В связи с карантинными мерами все мероприятия проводятся с учётом санитарно-эпидемиологических норм поотрядно. Всего в Павлодарской области в «Бессмертном полку» примут участие более 1000 желающих осуждённых, – рассказал заместитель начальника департамента УИС по региону Даулет Искаков. - Кроме этого, будет организован конкурс настенных газет и показ фильмов о Великой Отечественной Войне».

    К слову, акция «Бессмертный полк» проводится много лет по всему миру. В связи с пандемией, с 2020 года ее проводят в режиме онлайн. К акции могут присоединиться все желающие.


    Фото ДУИС по Павлодарской области.


    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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