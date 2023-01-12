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    Память Динмухамеда Кунаева почтили в Алматы

    12 Января 2023, 14:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 111-летию выдающегося политического и государственного деятеля, дипломата, трижды Героя Социалистического труда Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Динмухамеда Кунаева. В нем участвовали государственные, общественные и политические деятели, ветераны войны и труда, родные, близкие, соратники и последователи Д. Кунаева, жители и гости города.

    Племянник, президент международного фонда Д.А. Кунаева Эльдар Кунаев в ходе торжественной части сообщил, что 2022 год был посвящен Динмухамеду Кунаеву, поскольку в честь него был переименован бывший город Капшагай, а во многих регионах страны установили памятники.

    «Этот год мы начинаем со 111-летия со дня рождения Динмухамеда Кунаева. Сегодня не только в Алматы, но и в разных регионах страны проходят мероприятия, связанные с важным событием. Главная цель – сделать имя Динмухамеда Кунаева образцом, возродить его в памяти не только сверстников, видевших и знавших его, но и молодого поколения. Вклад этого человека в развитие нашей страны неизмерим. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли почтить память великого человека, несмотря на сегодняшнюю холодную погоду», - сказал Эльдар Кунаев.

    В свою очередь, вице-президент Академии журналистики Казахстана Валерий Жандаулетов заявил, что в ближайшее время выйдет в свет книга в шесть томов, посвященная Динмухамеду Кунаеву.

    «Первый том книги уже издан. Надо сказать, что журналисты здесь провели большую работу. В ближайшее время выйдет книга в шесть томов о жизни и творчестве Динмухамеда Кунаева. Прошу активно участвовать в этом благом мероприятии», - отметил Валерий Жандаулетов.

    Мероприятие продолжилось экскурсией по музею Динмухамеда Кунаева.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы История Казахстана Дата Память
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