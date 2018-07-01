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Память Дениса Тена почтили минутой молчания на пресс-конференции Жениса Касымбека

20 Июля 2018 12:34 612
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Память Дениса Тена почтили минутой молчания на пресс-конференции Жениса Касымбека

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-конференция министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека началась с минуты молчания в память о погибшем казахстанском фигуристе Денисе Тене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Безвременный уход из жизни казахстанского спортсмена - невосполнимая потеря для народа Казахстана. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дениса Тена. Хотим почтить память спортсмена», - сказала представитель Службы центральных коммуникаций Меруерт Амантай.

Напомним, 1 9 июля днем в Алматы один из самых одаренных и уважаемых спортсменов страны, любимец публики Денис Тен был ранен ударом ножа в бедро. Врачи боролись за его жизнь. Но спасти Дениса не смогли.

Смерть Дениса Тена стала шоком для всего Казахстана. Глава государства выразил соболезнования семье нашего прославленного спортсмена. А телеканал Qazsport изменил сетку вещания в связи с гибелью Дениса. Президент ISU Ян Дайкема назвал известие о смерти Тена шокирующим. 

 

 

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Ключевые слова: Правительство РК, Происшествия, Алматы, Денис Тен,
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Автор:

Дамир Байманов

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