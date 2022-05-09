Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Память Бауыржана Момышулы почтил спикер Сената

    9 Мая 2022, 14:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основные памятные мероприятия по случаю Дня Победы в столице начались с возложения цветов к монументу «Отан Ана» с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В торжественной церемонии также принял участие и председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Спикер Сената возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы. Вместе с другими жителями столицы он почтил минутой молчания память легендарного героя и погибших казахстанцев в годы Великой Отечественной войны.

    Ранее на своей странице в Facebook Маулен Ашимбаев поздравил всех с праздником - Днём Победы и напомнил, что на фронтах Второй мировой войны казахстанцы проявили свои лучшие качества, героизм и самоотверженность.

    «День Победы мы отмечаем для того, чтобы помнить этих людей, не предавать их память. В то же время мы скорбим о миллионах погибших, скорбим о всех жертвах войны. И этот день важен, чтобы не забывать огромную цену, которую старшее поколение заплатило за победу над фашизмом. И эта дата важна для того, чтобы помнить о непреходящей ценности мира и стабильности», - написал Маулен Ашимбаев.

    С каждым годом открываются всё новые страницы истории, повествующие о героизме казахстанцев в годы войны. В связи с этим в преддверии праздника участникам войны Тулеугали Абдыбекову, Александру Несмиянову и Ибраиму Сулейменову Президентом страны было присвоено звание «Халық қаһарманы». Спикер Сената подчеркнул, что таким образом восстанавливается историческая справедливость.

    Председатель палаты также пожелал всем здоровья и благополучия, а нашей стране – мирного неба и процветания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Сенат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Маулен Ашимбаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Дивидендную политику пересмотрят в Казахстане
    Рост экономической активности отмечают в Казахстане
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО