Память Бауыржана Момышулы почтил спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основные памятные мероприятия по случаю Дня Победы в столице начались с возложения цветов к монументу «Отан Ана» с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В торжественной церемонии также принял участие и председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Спикер Сената возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы. Вместе с другими жителями столицы он почтил минутой молчания память легендарного героя и погибших казахстанцев в годы Великой Отечественной войны.

Ранее на своей странице в Facebook Маулен Ашимбаев поздравил всех с праздником - Днём Победы и напомнил, что на фронтах Второй мировой войны казахстанцы проявили свои лучшие качества, героизм и самоотверженность.

«День Победы мы отмечаем для того, чтобы помнить этих людей, не предавать их память. В то же время мы скорбим о миллионах погибших, скорбим о всех жертвах войны. И этот день важен, чтобы не забывать огромную цену, которую старшее поколение заплатило за победу над фашизмом. И эта дата важна для того, чтобы помнить о непреходящей ценности мира и стабильности», - написал Маулен Ашимбаев.

С каждым годом открываются всё новые страницы истории, повествующие о героизме казахстанцев в годы войны. В связи с этим в преддверии праздника участникам войны Тулеугали Абдыбекову, Александру Несмиянову и Ибраиму Сулейменову Президентом страны было присвоено звание «Халық қаһарманы». Спикер Сената подчеркнул, что таким образом восстанавливается историческая справедливость.

Председатель палаты также пожелал всем здоровья и благополучия, а нашей стране – мирного неба и процветания.



