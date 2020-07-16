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    Память 28 тысяч жертв эпидемии почтили в Испании

    16 Июля 2020, 17:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Испании почтили память более 28 тысяч погибших от эпидемии коронавируса в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии в Мадриде под председательством королевской пары приняли участие порядка 500 гостей, в том числе родственники жертв, высшие должностные лица страны, главы Европейской комиссии, Европарламента и Европейского совета.

    Король Филипп в своей речи выразил соболезнования всем тем, кто потерял близких из-за вируса. «Этот кризис подверг нас испытанию, но я думаю, что он также показал, как многие из нас смогли проявить мужество и преданность другим даже тогда, когда наша собственная жизнь была под угрозой», - отметил он.

    Монарх сказал, что страна имеет «моральный долг перед всеми теми, кто помогал», он призвал испанский народ оставаться единым и «опираться на знания, мужество и преданность делу, чтобы с надеждой двигаться вперед».

    Церемония завершилась интерпретацией стихотворения «Молчание» мексиканского поэта Октавио Паса, за которым последовала минута молчания.

    Испания – четвертая в Европе страна по количеству погибших из-за коронавируса. Эпидемия унесла жизни более 28,4 тысяч человек, число подтвержденных случаев заражения с ее начала превысило 304,5 тысяч.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Испания
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