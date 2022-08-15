Палестинский боевик ранил восемь человек в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Палестинский боевик открыл огонь по автобусу с еврейскими прихожанами и группе людей на автобусной остановке в Иерусалиме, в ходе которого ранения получили восемь человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Полный паломниками автобус был атакован на станции «Гробница Давида» рано утром в воскресенье, когда возвращался от Стены Плача.

Два человека получили тяжелые травмы. Одна из них беременная женщина, получившая огнестрельное ранение в живот. Пострадавшей сделали экстренное кесарево сечение в иерусалимской больнице Шаарей Цедек. Представитель больницы сообщил, что женщина и ее ребенок находятся в тяжело-стабильном состоянии.

Среди жертв была американская семья из четырех человек, которые ждали такси на автобусной остановке. Отец получил ранения в голову и шею, находится в больнице в тяжелом состоянии. Граждане США прибыли из Нью-Йорка.

Стрелявший, опознанный как житель оккупированного Восточного Иерусалима, скрылся с места происшествия, но позже сдался властям.

Израильская полиция заявила, что у него было криминальное прошлое, но никаких связей с вооруженными палестинскими группировками не имел. Предполагается, что стрелок действовал в одиночку.

Израильские СМИ идентифицировали нападавшего как Амира Сидави, 26-летнего жителя района Сильван в Восточном Иерусалиме.

Нападение произошло через неделю после эскалации военного конфликта в секторе Газа между израильскими силами и «Палестинским исламским джихадом». В ходе трех дней боев погибло 47 человек в Газе, среди которых было 35 мирных жителей, в том числе 17 детей и 12 боевиков.

Фото:bbc.com