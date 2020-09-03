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    Палестинские фракции проводят консультации

    3 Сентября 2020, 17:54

    БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ – Палестинские фракции проводят встречи для обсуждения соглашений Израиля с ОАЭ и «сделки века», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Middle East Eye.

    Сегодня президент Палестины Махмуд Аббас проведет встречи в Рамалле с местными палестинскими фракциями «чтобы обсудить растущие связи между Израилем и арабскими государствами и попытаться «положить конец разногласиям» между соперничающими группами».

    Аналогичные встречи с находящимися в Ливане палестинскими фракциями проведет глава ХАМАС Исмаил Хания в Бейруте, куда он прилетел сегодня впервые за 27 лет.

    Основной повесткой встреч станет соглашение между Израилем и ОАЭ, а также предложенный Д.Трампом проект ближневосточного урегулирования «сделка века».

    После проведения консультаций стороны примут решение, как реагировать на такие договоренности, а также будет определена общая «единая палестинская стратегия».

    На переговорах стороны собираются «открыть новую страницу, достичь национального примирения и построить национальное партнерство между всеми фракциями», - поделился член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ахмад Маджлани.

    По сообщениям Посольства Палестины в Ливане, часть встреч организована в Бейруте, и часть – в Рамалле, поскольку большинство участвующих официальных лиц живут в Бейруте, и Рамалле и Сирии.

    Последний раз руководители большинства палестинских фракций вели совместные переговоры в 2013 году в Каире.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Ближний Восток
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