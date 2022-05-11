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    Палестинская журналистка погибла в ходе израильского рейда

    11 Мая 2022, 15:00

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Журналист «аль-Джазиры» была застрелена во время освещения израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на АР.

    Инцидент произошел ранним утром в среду. Ширин Абу Акле - палестинская журналистка и репортер телеканала, была застрелена и вскоре скончалась. Она работала на канале с 1997 года.

    Другой журналист телеканала – палестинец Али Самуди, был госпитализирован в стабильном состоянии после ранения в спину.

    По сообщениям министерства здравоохранения Палестины, Ширин ранили боевой пулей в голову. Ее доставили ​​в больницу в критическом состоянии, позже медики сообщили, что она погибла, передает палестинское агентство WAFA.

    Палестинские власти и коллеги Шерин обвинили в убийстве израильских военных. В свою очередь, власти Израиля начали расследование и не исключают того, что журналистка могла погибнуть от пуль, выпущенных с палестинской стороны.

    Телеканал прервал трансляцию, чтобы объявить о гибели своего сотрудника. В опубликованном заявлении «аль-Джазира» призвала международное сообщество «осудить и привлечь к ответственности израильские оккупационные силы за преднамеренное нападение и убийство нашего коллеги».

    «Мы обязуемся преследовать виновных в судебном порядке, как бы они ни старались скрыть свое преступление, и привлечь их к ответственности», - сообщается в заявлении.

    По информации телеканала, израильские солдаты совершили выстрелы по Ширин, несмотря на то, что она была одета в «пресс-куртку», которая отличала ее от других людей во время репортажа.

    Израильские военные заявили, что во время операции в Дженине их силы подверглись сильному обстрелу с использованием взрывчатых веществ, в связи с чем, они открыли ответный огонь. Они отметили, что «расследуют это событие и изучают возможность того, что журналисты были ранены палестинскими боевиками».

    Фото: reuters.com

    Автор:

    Арсен Утешев

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