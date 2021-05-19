Палестино-израильский конфликт: в результате бомбардировок в Секторе Газа погиб журналист

АММАН. КАЗИНФОРМ – В результате авиаударов Израиля в Секторе Газа погиб палестинский журналист, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Al Jazeera.

Минувшей ночью репортер и ведущий палестинского радио «Голос Иерусалима» Юсеф Абу Хусейн погиб в результате израильского авиаудара, что подтверждают палестинские информационные порталы Dunya Al Watan и The Palestine Chronicle.

На рассвете, 19 мая, дом журналиста, расположенный в районе Шейх Редван на западе Сектора Газа, подвергся нападению израильского беспилотника.

В свою очередь, радиостанция «Голос Иерусалима» потребовала привлечь к ответственности тех, кто стоит за убийством ее сотрудника.

Помимо палестинского журналиста, еще, по меньшей мере, четыре жителя Газы погибли в результате авиаударов военно-воздушных сил Израиля минувшей ночью.

С начала обострения текущего конфликта 219 палестинцев были убиты в Газе, в том числе 63 ребенка. Еще около 1,5 тысячи палестинцев получили ранения.

За это же время в Израиле погибли двенадцать человек, в том числе двое детей, и не менее трехсот израильтян получили ранения.