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    Палата представителей США приняла законопроект о запрете использования стратегических запасов нефти

    30 Января 2023, 12:41

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Палата представителей США приняла законопроект, направленный на ограничение возможностей президента сокращать стратегический нефтяной резерв страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.

    Принятие проекта закона о стратегическом реагировании на добычу обусловлен обеспокоенностью республиканцев тем, что в 2022 году из хранилищ было изъято 180 млн баррелей нефти, которые были направлены на получение максимальной политической выгоды демократов.

    Данные действия привели к снижению общих объемов запасов нефти в резервах примерно до 380 млн баррелей, что является самым низким показателем с 1984 года и угрожает энергетической безопасности США. При этом отмечается, что в период вступления Дж.Байдена в должность в 2021 году, стратегические нефтяные хранилища содержали 638 млн баррелей нефти.

    Председатель Комитета Палаты представителей по энергетике и торговле Кэти Макморрис-Роджерс отметила, что целью стратегических нефтяных резервов является обеспечение поставок нефти американцам во время реальных чрезвычайных ситуаций, а не истощение их для политических целей.

    Однако существует мнение, что законопроект не пройдет контролируемый демократами Сенат, а также Белый дом может наложить на него вето, если он когда-нибудь попадет на стол президенту США.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Нефть Мировые новости
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