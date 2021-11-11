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      Мангистауская область

    Пальмы выращивают в Ботаническом саду Актау

    11 Ноября 2021, 18:13

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Научные сотрудники Мангышлакского экспериментального Ботанического сада начали интродукционные испытания субтропических растений. В саду высадили три вида пальм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    В Мангышлакском экспериментальном Ботаническом саду начаты интродукционные испытания таких субтропических растений, как гранат, олива, олеандр, маслина, лавр, железное дерево, магнолия, розмарин.

    В 2020 году в саду высадили три вида пальм, которые могут выдерживать температуру -10 градусов зимой. В этом году из 12 саженцев только две пальмы не вышли из зимы, остальные растут.

    Научные сотрудники сада отмечают, что экспериментальная работа продолжается.

    «В первую очередь это связано с тем, что в последние годы наблюдается изменение климата. По результатам анализа климатических показателей за последние 10 лет 286 дней в Мангистау поддерживается в среднем температура +10 градусов. Предполагается, что такой показатель климата позволит интродукции теплолюбивых видов растений в Мангистау», - говорится в сообщении Мангышлакского экспериментального Ботанического сада в Facebook.

    Для справки:

    Ботанический сад был открыт в 1972 году и включен в «Перечень особо охраняемых природных территорий Республиканского значения» с общей площадью 39 гектаров. Одной из основных задач сотрудников сада является проведение научных работ по созданию перспективных, биологически устойчивых видов растений для озеленения в условиях Мангистау. Дендрологическая коллекция насчитывает свыше 600 таксонов, в числе которых крупные родовые комплексы боярышника, кизильника, шиповника, барбариса, жимолости, калины, ясеня, а также коллекция сортов абрикоса. На отдельном участке представлена местная флора. Среди ее представителей — наиболее ценные лекарственные растения Мангышлакского полуострова, требующие тщательной охраны: шелковица белая, зизифора тонкая, боярышник сомнительный, ежевика обыкновенная, селитрянка Шобера, дубровник белый.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Наука Мангистауская область Регионы
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