Пальмы выращивают в Ботаническом саду Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Научные сотрудники Мангышлакского экспериментального Ботанического сада начали интродукционные испытания субтропических растений. В саду высадили три вида пальм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

В Мангышлакском экспериментальном Ботаническом саду начаты интродукционные испытания таких субтропических растений, как гранат, олива, олеандр, маслина, лавр, железное дерево, магнолия, розмарин.

В 2020 году в саду высадили три вида пальм, которые могут выдерживать температуру -10 градусов зимой. В этом году из 12 саженцев только две пальмы не вышли из зимы, остальные растут.

Научные сотрудники сада отмечают, что экспериментальная работа продолжается.

«В первую очередь это связано с тем, что в последние годы наблюдается изменение климата. По результатам анализа климатических показателей за последние 10 лет 286 дней в Мангистау поддерживается в среднем температура +10 градусов. Предполагается, что такой показатель климата позволит интродукции теплолюбивых видов растений в Мангистау», - говорится в сообщении Мангышлакского экспериментального Ботанического сада в Facebook.

Для справки:

Ботанический сад был открыт в 1972 году и включен в «Перечень особо охраняемых природных территорий Республиканского значения» с общей площадью 39 гектаров. Одной из основных задач сотрудников сада является проведение научных работ по созданию перспективных, биологически устойчивых видов растений для озеленения в условиях Мангистау. Дендрологическая коллекция насчитывает свыше 600 таксонов, в числе которых крупные родовые комплексы боярышника, кизильника, шиповника, барбариса, жимолости, калины, ясеня, а также коллекция сортов абрикоса. На отдельном участке представлена местная флора. Среди ее представителей — наиболее ценные лекарственные растения Мангышлакского полуострова, требующие тщательной охраны: шелковица белая, зизифора тонкая, боярышник сомнительный, ежевика обыкновенная, селитрянка Шобера, дубровник белый.



