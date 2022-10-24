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    Пакистанцев задержали за нарушение госграницы в Жамбылской области

    24 Октября 2022, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области задержаны нарушители государственной границы. Об этом сообщили в региональном департаменте Пограничной службы КНБ РК, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «22 октября 2022 года на участке пограничного отделения «Жасөркен» в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента Пограничной службы КНБ и департамента КНБ по Жамбылской области задержаны 4 гражданина Исламской Республики Пакистан, нарушившие Государственную границу», - сообщили в ведомстве.

    В департаменте уточнили, что иностранцы проникли на территорию Казахстана из Кыргызской Республики. По данному факту компетентными органами проводятся оперативно-следственные действия.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жамбылская область КНБ
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