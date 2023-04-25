Пакет предположительно с костными останками человека обнаружили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Страшную находку обнаружила жительница города Кокшетау. Женщина, убираясь накануне родительского дня на старом кладбище в районе Бармашино, наткнулась на пакет с костными останками. Полицейские назначили ряд экспертиз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, телефонное сообщение о странной находке поступило в управление полиции областного центра 24 апреля. Звонившей оказалась жительница города Кокшетау. Женщина сообщила, что на кладбище в районе Бармашино в этот же день около аллеи в ходе уборки она обнаружила пакет, в котором предположительно находятся останки черепа и кости человека.

«По данному факту был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. При осмотре полицейские обнаружили костные останки. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение», - пояснили в департаменте полиции Акмолинской области.



