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    Пакет предположительно с костными останками человека обнаружили в Кокшетау

    25 Апреля 2023, 16:48

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Страшную находку обнаружила жительница города Кокшетау. Женщина, убираясь накануне родительского дня на старом кладбище в районе Бармашино, наткнулась на пакет с костными останками. Полицейские назначили ряд экспертиз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, телефонное сообщение о странной находке поступило в управление полиции областного центра 24 апреля. Звонившей оказалась жительница города Кокшетау. Женщина сообщила, что на кладбище в районе Бармашино в этот же день около аллеи в ходе уборки она обнаружила пакет, в котором предположительно находятся останки черепа и кости человека.

    «По данному факту был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. При осмотре полицейские обнаружили костные останки. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение», - пояснили в департаменте полиции Акмолинской области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область МВД РК Кокшетау
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