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    Пакет поправок в Договор о ЕАЭС будет направлен на внутригосударственное согласование

    26 Мая 2021, 04:09

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 25 мая одобрила проект «II Большого Протокола», включающий изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе. Теперь документ будет направлен на внутригосударственное согласование. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    «Проект «II Большого Протокола» включает более 130 поправок. Они нацелены на устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, приведение к единообразию используемой в Договоре терминологии, наделение комиссии рядом полномочий и реализацию мероприятий стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», - отметил министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев.

    Так, например, во «II Большой Протокол» включены изменения в статью 97 Договора о ЕАЭС «Трудовая деятельность трудящихся государств – членов». В частности, предлагается исключить действующие ограничения для трудящихся, которые претендуют на работу в сфере педагогической и юридической деятельности в другом государстве союза. Сейчас они должны пройти установленную законодательством государства трудоустройства процедуру признания документов об образовании. Также в числе предлагаемых изменений – возможность для трудящихся изменить цель въезда, не покидая территорию государства трудоустройства.

    Кроме того, документом предлагается наделить комиссию полномочиями в части стандартизации, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, конкуренции, регулирования деятельности субъектов естественных монополий.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика ЕАЭС
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