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    Пакет наркотиков пытался проглотить житель Уральска

    20 Мая 2021, 14:22

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пакет наркотиков пытался проглотить житель Уральска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В областном департаменте полиции сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка остановили автомашину Skoda Octavia, в салоне которой находилось двое мужчин. Когда полицейские попросили их выйти из машины, один из них выхватил пакет с белым кристаллическим порошком и попытался высыпать его к себе в рот. Однако, полицейские успели помешать. Помимо пакетиков с белым кристаллическим веществом у задержанных изъято незарегистрированное травматическое оружие. Водитель, перевозивший молодых людей, оказался таксистом. По его словам, он не знал, что именно перевозят нанявшие его молодые люди.

    В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по 296 УК РК «Незаконное обращение с наркосодержащими препаратами«. Назначен ряд экспертиз.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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