Пакет инвестпроектов фонда «Самрук-Казына» составляет около 3,5 трлн тенге - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Идет капитальная реконструкция деятельности фонда «Самрук-Казына». Компании, получившие подряды за счет административного ресурса, лишаются своих привилегий и контрактов. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 февраля в ходе внеочередной встречи Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

– Историческое доминирование олигополий в ключевых секторах экономики сдерживает развитие рынков и отраслей. Данную ситуацию мы решительно меняем и с законодательной, и с практической точек зрения. Подписанный в текущем году закон по вопросам развития конкуренции предусматривает важные инициативы. Это равный доступ субъектов рынка к ограниченным ресурсам, снижение барьеров входа на рынки и исключение отрицательного влияния монополий на смежные рынки. Идет капитальная реконструкция деятельности фонда «Самрук-Казына». Компании, получившие подряды за счет административного ресурса, лишаются своих привилегий и контрактов. Пакет инвестиционных проектов Фонда составляет около 3,5 трлн тенге. Теперь все проекты будут реализованы прозрачно, с привлечением международных компаний на конкурсной основе. Если это не происходит на самом деле, просьба сигнализировать мне напрямую, поскольку это очень важный момент в моей деятельности как Президента, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



