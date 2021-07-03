Падеж скота в Мангистауской и Кызылординской областях прекратился - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О стабилизации сферы животноводства в Мангистауской и Кызылординской областях сообщили в Минсельхозе. Двух Мангистауских сельскохозяйственных животных перевозят в Актюбинскую, Атыраускую и Северо-Казахстанскую области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в пресс-службе сообщали, что из-за отсутствия осадков в весенний период в Мангистауской области и Аральском районе Кызылординской области случилась сильная засуха. В сложившейся ситуации из-за отсутствия кормов пострадала сфера животноводства данных регионов.

В помощь населению Мангистауской области из других регионов республики за две недели завезено 13 тысяч тюков и 92 рулона сена. Дополнительно Костанайская область еженедельно отправляет по 5 вагонов отрубей. Актюбинская и Атырауская области предоставили мангистауским фермерам возможность осуществлять сенокос на их территории.

Закуп сена профинансирован СПК «Каспий» (204 млн тенге).

В свою очередь, Продкорпорация реализовала 637 тонн ячменя по сниженной на 17% цене.

Из резерва Правительства выделяется 1,9 млрд. тенге на закуп кормов для зимовки скота ЛПХ и агроформирований Мангистауской области.

Помимо этих мер осуществляется перевозка скота в Бейнеуский и Каракиянский районы, где пастбищные условия позволяют осуществлять летний выпас. Также на территорию Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областей для летнего выпаса перевезено 2260 голов лошадей, 3 тысячи овец, 200 верблюдов и 1010 голов КРС.

В целом, ситуация в Мангистауской области стабилизировалась, падеж скота прекратился.

В Аральский район Кызылординской области организована поставка люцерны, поступило более тысячи тонн сена, 40 тонн концентрированных кормов. Заключены договора о закупе 600 тонн ячменя через Продкорпорацию. Также проведена сельскохозяйственная ярмарка по продаже удешевленных на 10-15% кормов. Кроме этого, рассматривается вопрос о выделении средств на субсидирование стоимости кормов за счет средств местного бюджета в объеме 3,4 млрд. тенге.