Падеж птицы зарегистрирован в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Падеж птицы зарегистрирован в семи областях Казахстана. Об этом сообщили в Минсельхозе, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Сообщается, что в Акмолинской области выявлено 703 случая гибели птиц личных подсобных хозяйств (0 - за последние сутки);

- в Жамбылской – 238 птиц ЛПХ (6);

- в Карагандинской – 102 птицы ЛПХ (12);

- в Костанайской – 2 218 птиц в ЛПХ и 109 567 птиц в ПТФ (1 112 и 109 567, соответственно);

- в Павлодарской – 2 753 птицы ЛПХ (0);

- в Северо-Казахстанской –13 806 птиц в ЛПХ и 93 849 птиц в ПТФ (1 143 и 39 535, соответственно);

- в Туркестанской – 273 птицы ЛПХ (196 за последние сутки).

Всего погибло 20 тысяч голов птиц в личных подворьях и 203 тысячи - на двух птицефабриках (ТОО «Бишкульская птицефабрика» - 93 849 голов, «Агроинтерптица» - 109 567 голов).

В ведомстве отметили, что в соответствии с утвержденным планом ветеринарных мероприятий по профилактике особо опасных болезней животных на 2020 год для проведения вакцинации с начала года было выделено 3 377 900 доз вакцин против птичьего гриппа.

В связи со вспышкой птичьего гриппа из республиканского запаса было дополнительно выделено 1 359 148 доз вакцины (для СКО - 873 тысячи доз, для Костанайской области – 21 тысяча, для Павлодарской области – 465 тысяч).

Также 22-23 сентября 2020 года было дополнительно передано 1 015 518 доз вакцин в регионы:

- Акмолинскую область – 510 300 доз,

- Костанайскую область – 345 218 доз,

- Карагандинскую область – 100 000 доз,

- Жамбылскую область – 60 000 доз.

Кроме того, закупается дополнительно 699 355 доз, которые будут поставлены к 1 октября.