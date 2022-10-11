Падение рынка облигаций и акций повлияло на снижение активов Нацфонда – Галымжан Пирматов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Валовые международные резервы за сентябрь снизились на 2,1 млрд долл. США и составили 84,4 млрд долл. США. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на снижение золото-валютных активов (ЗВА) с начала года на 1,6 млрд долл. США на фоне проведения интервенций в феврале-марте этого года, выплаты государственного долга, а также снижения цены на золото уровень ЗВА является достаточным и позволяет покрыть около 7,3 месяца импорта», - сказал Галымжан Пирматов.

Председатель Нацбанка добавил, что для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 3,7 трлн тенге с начала года продано валютных активов на 3,4 млрд долл. США.

«На фоне риторики Центробанков развитых стран по ужесточению ДКП рынки облигаций и акций продемонстрировали сильное падение с начала года, что повлияло на снижение активов Нацфонда в сентябре: портфель облигаций развитых стран снизился на (-)722 млн долл. США и портфель акций – на (-)1 255 млн долл. США», - уточнил Галымжан Пирматов.