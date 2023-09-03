Падение метеорита наблюдали на юго-востоке Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Большой резонанс в Турции вызвали опубликованные в социальных сетях изображения падения, предположительно, метеорита. Событие, вызвавшее ажиотаж, произошло 2 сентября около 20:40. Темное небо осветилось сначала синим, затем зеленым, затем красным светом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Sabah.

Светящийся объект, сгоревший в атмосфере, был замечен во многих провинциях Турции, сообщения поступали из Диярбакыра, Малатьи, Эрзурума, Элязыга, Газиантепа, в регионе Восточной и Юго-Восточной Анатолии. Как передает TRT haber, один из моментов падения метеорита снят на камеру в Шанлыурфе, а также в Диярбакыре.

Начаты работы по определению места падения объекта.