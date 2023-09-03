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    Падение метеорита наблюдали на юго-востоке Турции

    3 Сентября 2023, 08:25

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Большой резонанс в Турции вызвали опубликованные в социальных сетях изображения падения, предположительно, метеорита. Событие, вызвавшее ажиотаж, произошло 2 сентября около 20:40. Темное небо осветилось сначала синим, затем зеленым, затем красным светом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Sabah.

    Светящийся объект, сгоревший в атмосфере, был замечен во многих провинциях Турции, сообщения поступали из Диярбакыра, Малатьи, Эрзурума, Элязыга, Газиантепа, в регионе Восточной и Юго-Восточной Анатолии. Как передает TRT haber, один из моментов падения метеорита снят на камеру в Шанлыурфе, а также в Диярбакыре.

    Начаты работы по определению места падения объекта.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Турция Видео Мировые новости Космос
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