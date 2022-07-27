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    Падение крана в Алматы: второй рабочий отпущен домой

    27 Июля 2022, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несчастный случай произошел вчера в Алматы, пострадали два человека. В результате один рабочий погиб на месте происшествия, второй – получил травму головы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После оказания медицинской помощи, как сообщили в пресс-службе Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, пострадавший был отпущен домой.

    «По предварительным данным, вследствие нарушения техники безопасности в процессе демонтажа башенного крана секция стрелы опрокинулась. Секция стрелы не была закреплена должным образом», - добавили в пресс-службе.

    По данным комитета, кран не эксплуатировался с ноября 2021 года в связи с приостановкой строительства. Кран 2021 года выпуска, собственник ТОО «Поток-8».

    Несчастный случай произошел на строительном объекте ТОО СК «Алматау Строй Гарант» в микрорайоне «Жетысу-3» участке 55А.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Происшествия Строительство
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