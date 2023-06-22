Падение деревьев на авто в Алматы: как возместить ущерб

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении экологии и окружающей среды Алматы пояснили, куда обращаться горожанам, чьи авто повредили упавшие из-за сильного ветра деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления, 20 июня на территории Алматы зафиксировано 32 факта падения зеленых насаждений: 6 падений на автомашины, 13 падений старых деревьев, 8 падений стволовой части деревьев и 11 фактов падения больших веток.

«Касательно возмещения ущерба владельцам пострадавших автотранспортных средств, то каждый случай является индивидуальным. Для решения данных вопросов необходимо обращаться в судебные инстанции. По решению суда будет рассмотрено возмещение ущерба», - пояснили в акимате.

Согласно инвентаризации зеленых насаждений, в Алматы насчитывается всего 4 миллиона деревьев, из них ослабленные – 452 тысячи, свыше 84 тысяч аварийных деревьев (35 тысяч на дворовых территориях, 49 тысяч вдоль улиц). По плану работы в прошлом году вдоль магистральных дорог, в парковых зонах и на внутридворовых территориях вырублено 5 тысяч штук аварийных деревьев и вместо вырубленных деревьев высажено 50 тысяч штук молодых саженцев деревьев.

В этом году Управлением экологии и окружающей среды Алматы планируется вырубить 16 925 тысяч штук аварийных деревьев и вместо вырубленных деревьев планируется высадить 169 250 тысяч штук молодых саженцев деревьев. Перед началом работ по вырубке аварийных деревьев с привлечением научных сотрудников и эко-активистов производится тщательный осмотр каждого аварийного дерева.

Ранее сообщалось, что в Алматы упавшие из-за сильного ветра и дождя деревья повредили несколько авто и одно административное здание.