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    Пациенты «третьей волны» пандемии бельгийских больниц становятся моложе по возрасту

    1 Мая 2021, 09:29

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сведения о госпитализации пациентов с COVID-19 в больницы Бельгии показывают, что возраст стационарных больных становится младше и большинство из них имеет избыточный вес, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ведущий вирусолог страны Ив Ван Летем считает, что в результате развернутой кампании вакцинации возраст больных, попадающих в больницы значительно снижается.

    С начала «третьей волны» коронавируса в Бельгии (с середины февраля) половина пациентов с КВИ по возрасту - моложе 66 лет. «Это на семь лет моложе, чем во второй волне, что очень важно», - говорит И.Летем, который связывает данную тенденцию с проведенной вакцинацией пожилых людей.

    Люди в возрасте от сорока до пятидесяти лет в настоящее время составляют 31% госпитализаций в Бельгии. Только 2% пациентов, поступающих в больницы, поступают из домов престарелых или специализированных пансионатов. Во «второй волне» пандемии этот показатель составлял 20%.

    Кроме того, сейчас пациенты с коронавирусом с меньшей вероятностью имеют основные патологии. Во «второй волне» от 50 до 60% пациентов имели по крайней мере два хронических заболевания. В «третьей волне» этот показатель составляет 30- 50% больных с патологиями. При этом основным сопутствующим фактором является ожирение.

    По мнению бельгийского вирусолога, летальность больных с КВИ в Бельгии уменьшается благодаря лучшему лечению коронавируса. Кроме того, этот показатель связан с тем, что пациенты стали моложе на момент поступления.

    «Каждый десятый пациент в Бельгии все еще проигрывает битву с COVID-19. Это явное улучшение по сравнению с началом 2020 года, когда двое из десяти пациентов умирали, но смертность все еще остается высокой», - сказал И.Летем.

    В бельгийских отделениях интенсивной терапии треть пациентов все еще умирает от коронавируса.

    Тем не менее Бельгия достигла показателя 30% вакцинации всего населения страны. В этой связи правительство страны приступает к постепенному снятию карантинных ограничений, в том числе отмены действующего комендантского часа с 8 мая 2021 года.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире
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