Пациенты с невралгией тройничного нерва успешно прооперированы в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Нейрохирурги Семея внедрили технологию в лечении пациентов с невралгией тройничного нерва — радиочастотная деструкция ветвей тройничного нерва. Успешно прооперированы первые два пациента в рамках ОСМС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

По информации Фонда социального медицинского страхования, о своей истории рассказала 60-летняя Жупар Искакова. Вот уже 11 лет она страдала от этой серьезной патологии.

«Острые, жгучие боли, вынудили прекращать активную деятельность, отказываться от приема пищи, пренебрегать правилами личной гигиены, если сказать прямо в последнее время я перестала улыбаться, из за приступов внезапной, интенсивной, стреляющей боли перестала чистить даже зубы», - отметила женщина.

«Невралгия тройничного нерва встречается в медицинской практике наиболее часто. Чаще боль локализуется с правой стороны, охватывая среднюю или нижнюю ветви лицевого нерва, в области верхней или нижней челюсти. Встречается заболевание преимущественно у женщин 50-70 лет. Часто в начале лечения невралгии тройничного нерва для снятия болевого синдрома применяют медикаменты. Такое лечение является базовым – эффект от него кратковременный. Когда консервативные средства не приносят облегчения или обладают выраженным побочным действием, необходимо лечить заболевание хирургическим путём. Теперь мы надеемся, что внедренная нами новая технология поможет жителям области, которые страдают от этого заболевания», — рассказал заведующий отделением нейрохирургии БСМП города Семея Алтай Культуманов.

«Где я только не искала лечения за эти годы. После операции я чувствую себя хорошо, улыбаюсь без боли - это такое счастье для меня. Благодарю врачей за профессионализм, медперсонал больницы. Безусловно, благодаря системе ОСМС мое лечение, реабилитация не наносят нагрузку семейному бюджету, все получаю бесплатно», - добавила Жупар Искакова.



