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    Пациентов и сотрудников двух медучреждений эвакуировали в Алматы

    22 Августа 2022, 10:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экстренные оперативные службы Алматы проверили информацию о минировании двух медицинских учреждений - больницы скорой неотложной помощи и городской клинической больницы №4, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В департамент полиции Алматы сообщили, что в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения проводится комплекс мероприятий.

    «Проводится эвакуация персонала и пациентов, отвод транспортных средств на безопасное расстояние. Подключены саперные подразделения», - отметили в пресс-службе ДП.

    Позже в центре оперативного управления департамента полиции сообщили, что информация оказалась ложной. Взрывные устройства не обнаружены. Медучреждения переходят в штатный режим.

    Оперативные подразделения полиции города ищут анонима, который будет привлечен к уголовной ответственности.

    Ранее сообщалось о минировании Центральной городской клинической больницы. Но по итогам проверки, взрывное устройство не было обнаружено.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Здравоохранение Безопасность МВД РК
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