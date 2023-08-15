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    Пациента с ножевым ранением в сердце спасли жамбылские врачи

    15 Августа 2023, 17:07

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В городе горняков Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области врачи спасли жизнь пациенту с проникающими ранениями сердца и легкого, потерей крови более 50%, с нулевым давлением и без сознания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области, 23-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки в 2.30 ночи поступил в Сарысускую центральную районную больницу в экстренном порядке в крайне тяжелом состоянии, без сознания, с большой кровопотерей, артериальное давление не определялось.

    Пациент был доставлен в приемный покой примерно через 5 - 7 минут после травмы, с нулевым давлением, без сознания, за это время он потерял больше половины своей крови.

    Врачи обнаружили колото-резаное ранение с интенсивным кровотечением. Нож задел наружную оболочку, левый желудочек сердца, а также корень левого легкого.

    «В течение считанных минут пациент был взят на операционный стол. Операция длилась 1 час 20 минут, была выполнена торакотомия - вскрытие грудной клетки, что позволило получить доступ и провести ушивание раны левого желудочка сердца. Сложность такой травмы в том, что операция и ушивание раны проводятся на работающем сердце, не останавливая сердцебиение», - пояснили в ведомстве.

    Быстрая доставка в больницу, своевременная, слаженная работа бригады хирургов, анестезиологов и операционных сестер спасли пациенту жизнь. Операция, которую выполнили врачи хирурги Кайрат Ажибеков, Ержан Досалиев и врач анестезиолог-реаниматолог Даурен Абдиров, прошла успешно.

    Врачи ушили рану, ликвидировали риск кровотечения и гемодинамика восстановилась. Угроза жизни пациенту отступила, состояние стабилизировалось.

    «Он, как говорится, родился в «рубашке», - поделился врач хирург высшей категории, заведующий хирургическим отделением районной больницы Кайрат Ажибеков. - Чаще такие ранения сердца и легкого заканчиваются летальным исходом. Сложность заключается в скорости их выполнения, быстрой и слаженной работе бригады хирургов, анестезиологов-реаниматологов, операционных сестер. В том, что пациент остался жив, большую роль сыграл фактор времени, своевременное оперативное лечение».

    «За мою 36-летнюю работу в хирургии было несколько подобных случаев», - добавил Кайрат Ажибеков.

    Работа врача хирурга в экстренных случаях всегда сопряжена с очень большими трудностями, с неизвестностью при оказании неотложной помощи. Особенно это касается ранений органов грудной клетки и брюшной полости. Даже при современных технологиях, квалифицированных врачах и оснащенных по последним требованиям реанимационных отделениях, спасти пациента с ранением сердца очень сложно, пояснили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Здравоохранение
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