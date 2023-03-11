Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пациент упал со второго этажа областной больницы в Актау

    11 Марта 2023, 05:49

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау пострадал пациент, упавший с высоты второго этажа в Мангистауской областной больнице. Мужчина разбил дверь в отделении, а затем прыгнул вниз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    «Пациент 1969 года рождения поступил 6 марта с вывихом локтевого сустава. В экстренном порядке под наркозом было проведено вправление вывиха. Учитывая нестабильность вывиха и разрывы боковых связок, пациенту планировалось сделать операцию после того, как отек спадет. Травма была получена за три дня до обращения в больницу. Пациент не отрицал злоупотребление спиртными напитками», - сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больницы.

    ЧП произошло в день, когда планировалось оперативное вмешательство. «Утром дежурным врачом был проведен обход. Со слов дежурного врача, в 07:15 мужчина разбил окно стеклянной двери травматологического отделения и выбежал в коридор на пролет, после чего он выпрыгнул с пролета второго этажа», - проинформировали в больнице. Врачи не исключают, что мужчина выпал со второго этажа из-за галлюцинаций или психомоторного возбуждения в результате алкогольной интоксикации. «Состояние пострадавшего пациента стабильно тяжелое, он в отделении реанимации. При падении мужчина получил перелом правого бедра», - сообщили в медучреждении. В больнице отметили, что проводится расследование.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Ветер сорвал крыши школы и котельной в Павлодарской области
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог