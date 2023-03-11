Пациент упал со второго этажа областной больницы в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау пострадал пациент, упавший с высоты второго этажа в Мангистауской областной больнице. Мужчина разбил дверь в отделении, а затем прыгнул вниз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

«Пациент 1969 года рождения поступил 6 марта с вывихом локтевого сустава. В экстренном порядке под наркозом было проведено вправление вывиха. Учитывая нестабильность вывиха и разрывы боковых связок, пациенту планировалось сделать операцию после того, как отек спадет. Травма была получена за три дня до обращения в больницу. Пациент не отрицал злоупотребление спиртными напитками», - сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больницы.

ЧП произошло в день, когда планировалось оперативное вмешательство. «Утром дежурным врачом был проведен обход. Со слов дежурного врача, в 07:15 мужчина разбил окно стеклянной двери травматологического отделения и выбежал в коридор на пролет, после чего он выпрыгнул с пролета второго этажа», - проинформировали в больнице. Врачи не исключают, что мужчина выпал со второго этажа из-за галлюцинаций или психомоторного возбуждения в результате алкогольной интоксикации. «Состояние пострадавшего пациента стабильно тяжелое, он в отделении реанимации. При падении мужчина получил перелом правого бедра», - сообщили в медучреждении. В больнице отметили, что проводится расследование.