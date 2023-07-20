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    Пьяный житель Туркестанской области избил водителя скорой помощи

    20 Июля 2023, 13:18

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина не поделил дорогу с каретой скорой помощи и избил ее водителя, передает МИА «Казинформ».

    Кадры нападения на медработника попали на видео.

    В ДП Туркестанской области сообщили, что по факту хулиганства пьяного водителя полицейскими проводится расследование.

    Установлено, что 28 апреля в городе Ленгер водитель автомобиля «Volkswagen Passat» избил водителя скорой медицинской помощи.

    По прибытии на место происшествия полицейскими установлено, что мужчина не уступил дорогу на мосту автомобилю скорой помощи, который осуществлял выезд по вызову. В результате между ними произошел конфликт, где сотрудник скорой помощи получил телесные повреждения.

    Противоправные действия правонарушителя были пресечены сотрудниками полиции. Водителя «Volkswagen Passat» доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у него легкую степень опьянения.

    «По факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений было начато досудебное расследование по статье «Хулиганство». В ходе следствия водитель скорой встречи подал встречное заявление о том, что каких-либо претензий не имеет.

    25 июня, в связи с применением сторон, уголовное дело прекращено по ст. 35 ч.1 и ст. 68 ч.1 УПК РК.

    На водителя «Volkswagen Passat» составили административные протокола по статьям «Вождение автомобиля в нетрезвом состоянии» и «Управление автомобилем с подложными номерами». Автомобиль водворили на штрафстоянку», - прокомментировали в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туркестанская область Здравоохранение Видео Соцсети полиция
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