Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице двое мужчин пытались скрыться от полицейских на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным стражей порядка, сегодня в 12:35 часов на канал «102» поступило сообщение от владельца магазина о том, что двое мужчин, не заплатили за товар.

Спустя несколько минут аналогичное сообщение поступило от владельца другого магазина. Двое неизвестных, зайдя в магазин, взяли две банки пива и отказавшись оплатить, скрылись на автомашине «Toyota Camry».

По камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления автомашина была зафиксирована по шоссе Коргалжын.

На законные требования полицейских, водитель «Toyota Camry» не подчинился, грубо нарушая правила дорожного движения. Двигаясь по оживленной улице, водитель неоднократно выезжал на встречную полосу, проехал на красный сигнал светофора, создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

Сотрудники специализированного батальона патрульной полиции задержали автомашину под управлением 30-летнего водителя в микрорайоне Чубары. Вместе с тем, в салоне автомашины находился еще один пассажир в возрасте 33 лет.

«Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести, что подтвердило освидетельствование. Автомашина водворена на коммунальную стоянку», - добавили в ведомстве.



Скрин из видео

