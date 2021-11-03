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    Пьяный водитель с арсеналом оружия попал в ДТП в Алматы

    3 Ноября 2021, 19:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водитель в состоянии алкогольного опьянения попал в дорожно-транспортное происшествие в Алматы. В его машине нашли арсенал оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пересечении улиц Тимирязева и Байтурсынова в Алматы поздно вечером несколько десятков людей наблюдали за зигзагами и опасными маневрами в исполнении водителя автомашины марки «Hyundai». Спустя некоторое время автолюбитель не справился с управлением и наехал на бордюр.

    «Водителю повезло, скорость была не высокой и он не пострадал. Очевидцы экстренно набрали пульт «102». Каково же было их удивление, когда из автомобиля вышел пьяный водитель. Мужчина плохо ориентировался в пространстве, его речь была сумбурной. Патрульный отстранил его от управления транспортным средством и доставил на медицинское освидетельствование. В ближайшей перспективе – судебное разбирательство», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    В ходе осмотра машины следственно-оперативная группа обнаружила два охотничьих патрона, несколько сабель, стрелы и разобранный лук, томагавк и метательные ножи.

    «Все это «добро» водитель прятал по частям: часть нашли в багажнике, другую - в салоне под ковриком, остальное в бардачке. Происхождение арсенала полицейские установят после проведения необходимых следственных действий», - отметили в департаменте полиции.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Транспорт Видео МВД РК
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