Пьяный водитель перевозил пассажиров в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель перевозил пассажиров в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Петропавловска на улице Абая остановили для проверки автомобиль Lada-2170 под управлением 30-летнего горожанина. Также в салоне находились четверо пассажиров. От всех исходил запах алкоголя. Медосвидетельствование подтвердило, что водитель перевозил своих знакомых в алкогольном опьянении, рискуя их жизнью и здоровьем. Был собран материал по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Задержанный отбывает административный арест, кроме того, следующие семь лет ему запрещено садиться за руль.

«Всего за время акции, которая стартовала 19 августа, в областном центре задержано 27 водителей в состоянии опьянения. Самоуверенность некоторых водителей, позволяющих себе садиться за руль после употребления спиртного, может привести к печальным последствиям. Призываем всех автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения», - сказал начальник отдела местной полицейской службы города Петропавловска Рустем Садулов.



