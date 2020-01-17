Пьяный водитель официального такси задержан в Аколинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Лишение прав на управление транспортным средством сроком до 7-ми лет и административный арест на 15 суток ожидают пьяного водителя официального такси, задержанного в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как отметили в ведомстве, 15 января сотрудники батальона патрульной полиции Бурабайского РОП около 17:00 остановили автомашину марки «Ваз-21102», которая была зарегистрирована в одной из местных служб такси. При проверке 28-летнего водителя на соответствия документов полицейские ощутили алкогольный запах.

«Водителя направили на медицинское освидетельствование, которое показало, что он находится в состоянии легкого опьянения. Как оказалось, утром мужчина отмечал домашний праздник, где и выпил немного. В отношении него составлен административный протокол, его ожидает наказание в виде лишения прав на управление транспортным средством сроком до 7-ми лет и административный арест на 15 суток. Автомашина водворена на специализированную автостоянку», - пояснили в ведомстве.

Напомним, с 11 января в Казахстане в силу вступил закон, усиливающий ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. С начала действия нового законодательства за управление транспортным средством в состоянии опьянения акмолинскими полицейскими задержано 10 водителей, из них по ч. 1 ст. 608 КРКоАП – 8, которым грозит 7 лет лишения права управления транспортными средствами и 2 по ст. 346 УК РК, санкция которой предусматривает штраф в размере до 5 000 МРП либо исправительные работы на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до 5-ти лет, либо лишение свободы на тот же срок с пожизненным лишением права управления.



