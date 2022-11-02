Пьяный водитель КамАЗа въехал в ограждение жилого дома в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау пьяный водитель грузовика марки «КамАЗ» въехал в ограждение жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, ЧП произошло накануне вечером в одном из микрорайонов города. Водитель автомобиля марки «КамАЗ», двигаясь по улице на большой скорости, врезался в электрический столб, не справился с управлением и пробил ограждение жилого дома. Припаркованный во дворе автомобиль сильно поврежден в результате столкновения. Жители дома не пострадали.





«Водитель автомобиля 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время документы собраны и направлены в суд», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона.

Автомобиль принадлежит предприятию, вывозящему из города бытовые отходы на мусорный полигон.







