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    Пьяный водитель без прав съехал в кювет в Акмолинской области

    28 Января 2022, 12:46

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель без прав съехал в кювет в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 января около 22:23 часов участковым инспектором Есильского РОП в ходе объезда административного участка вблизи села Московское в кювете был обнаружен автомобиль ВАЗ-2010 под управлением 36-летнего жителя Костанайской области. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

    При проверке по базам данных установлено, что он в августе 2021 года был лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет. По факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область ДТП МВД РК
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