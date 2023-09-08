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    04:30, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пьяный семейный дебошир напал с ножом на участкового в Шымкенте

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    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Житель Шымкента избил жену и пытался расправиться в участковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Вечером 6 сентября участковый инспектор Аль-Фарабийского РУП прибыл на вызов о семейном скандале. Местная жительница сообщила, что ее избил муж.

    Участковый обнаружил хозяина дома с кухонным ножом в руках. В ответ на требования полицейского положить нож, пьяный мужчина набросился на него и нанес телесные повреждения, задев шею и руки.

    Стражу порядка удалось увернуться и обезвредить злоумышленника.

    «Факт следователи зарегистрировали по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей». Выяснилось, что подозреваемый привлекался к ответственности по части первой этой же статьи в 2015 году. Кроме того, ранее за причинение вреда здоровью супруге он был подвергнут адмаресту и состоит на учете как семейный дебошир», - сообщили в полиции.

    Мужчина находится под стражей. Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    полиция Шымкент Правоохранительные органы
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