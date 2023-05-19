Пьяный семейчанин оклеветал полицейского

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея нарушил общественный порядок, а затем записал видео, в котором заявил, что сотрудник полиции вымогает у него 300 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ».

В соцсетях распространились кадры снятые в Семее, местный житель заявил, что сотрудник полиции вымогает у него крупную взятку.

Выяснилось, что 18 мая пьяный житель Семея нарушил общественный порядок и покой граждан одного из микрорайонов города.

Полицейскими он был доставлен в участковый пункт полиции. Там гражданин снял на камеру своего смартфона видео, в котором публично оклеветал участкового инспектора, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие его честь и достоинство, после чего опубликовал в соцсети.

«Помимо привлечения к ответственности за распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, данный гражданин будет привлечен за мелкое хулиганство, то есть нецензурную брань в общественных местах, а также за ложное обвинение лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления», - прокомментировали в полиции.

Кроме того, в департаменте полиции напомнили, что согласно п. 3 ч. 2 ст. 274 УК РК предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Сам мужчина записал видеообращение с извинениями.

«Со мной проведена профилактическая беседа, выписан штраф. Перед всеми сотрудниками полиции прошу прощения. Больше такого не повторится», - заявил семейчанин.



