Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+17+19℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Пьяный семейчанин оклеветал полицейского

    19 Мая 2023, 16:50

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея нарушил общественный порядок, а затем записал видео, в котором заявил, что сотрудник полиции вымогает у него 300 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ».

    В соцсетях распространились кадры снятые в Семее, местный житель заявил, что сотрудник полиции вымогает у него крупную взятку.

    Выяснилось, что 18 мая пьяный житель Семея нарушил общественный порядок и покой граждан одного из микрорайонов города.

    Полицейскими он был доставлен в участковый пункт полиции. Там гражданин снял на камеру своего смартфона видео, в котором публично оклеветал участкового инспектора, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие его честь и достоинство, после чего опубликовал в соцсети.

    «Помимо привлечения к ответственности за распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, данный гражданин будет привлечен за мелкое хулиганство, то есть нецензурную брань в общественных местах, а также за ложное обвинение лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления», - прокомментировали в полиции.

    Кроме того, в департаменте полиции напомнили, что согласно п. 3 ч. 2 ст. 274 УК РК предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

    Сам мужчина записал видеообращение с извинениями.

    «Со мной проведена профилактическая беседа, выписан штраф. Перед всеми сотрудниками полиции прошу прощения. Больше такого не повторится», - заявил семейчанин.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Семей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шесть детей выпали из окон в Астане с начала года
    Наркосеть ликвидировали в Алматы
    Оружие и боеприпасы незаконно хранил житель ВКО
    К 10 годам колонии приговорили наркоторговца в Жетысуской области
    Популярное
    1 Официальная церемония встречи глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай» состоялась в Сиане
    2 Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином
    3 Чем запомнился второй день государственного визита Президента Казахстана в Китай
    4 Более 1,5 млн корейцев находятся под угрозой смерти в полном одиночестве - опрос
    5 Ребенка придавила дверь подъезда в Алматы
    Новости партнеров