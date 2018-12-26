Пьяный полицейский совершил ДТП в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудника полиции, совершившего ДТП в нетрезвом состоянии, уволили из органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В Сети распространилось видео, на котором сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля допустил дорожно-транспортное происшествие в районе магазина «Орбита».

«За совершение ДТП в отношении него составлен административный материал по статье 608 (управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения). Также привлечено к дисциплинарной ответственности руководство подразделения», - сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

В департаменте пояснили, что сотрудника полиции полка дорожно-патрульной полиции уволили по отрицательным мотивам.