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    Пьяный пассажир в аэропорту оказал неповиновение сотрудникам полиции в Астане

    11 Августа 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пьяный пассажир в аэропорту оказал неповиновение сотрудникам полиции в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники линейного отдела полиции в международном аэропорту города Астаны задержали 51-летнего жителя Шымкента. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, опоздал на регистрацию авиарейса и вел себя неадекватно, выражаясь нецензурной бранью в общественном месте. Также он оказал неповиновение законному требованию сотрудников линейного отдела при доставлении в комнату полиции.

    Согласно заключению медицинского освидетельствования у него было алкогольное опьянение легкой степени. В отношении правонарушителя транспортными полицейскими составлены два административных протокола по ч. 1 ст. 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» и наложен административный штраф в размере 5 МРП. Административный материал по ч. 1 ст. 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа» направлен в административный суд города Шымкента для принятия процессуального решения.

    С начала года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено около 31 тысячи граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 3 202.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Транспорт МВД РК Шымкент Авиация
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