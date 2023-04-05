Пьяный мужчина «заминировал» пункт обслуживания пассажиров на станции в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Житель Актюбинской области приговорен к 2,5 годам лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Несмотря на принимаемые государственными органами меры, до сих пор в полицию поступают заведомо ложные сообщения об акте терроризма, отвлекая значительные силы и средства госструктур. При этом, лжетеррористы не понимают, насколько серьезными являются последствия таких звонков. По словам начальника управления по противодействию экстремизму ДП на транспорте Ерлана Алимова, с начала года в департаменте было зарегистрировано 6 фактов по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Так, транспортными полицейскими установлен и задержан 33-летний житель Актюбинской области, которой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о заложенной бомбе в здании пункта обслуживания пассажиров на станции Шубаркудук. Проведенными мероприятиями взрывных устройств обнаружено не было. Темирский районний суд Актюбинской области приговорил правонарушителя к 2 годам 6 месяцам лишения свободы и обязал оплатить расходы за ложный вызов.

Статья 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишением свободы. Кроме того, лжетеррористы по решению суда оплачивают в полном объеме расходы за ложный вызов на место происшествия оперативных служб реагирования.



