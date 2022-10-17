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    Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау

    17 Октября 2022, 19:33

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Экстренные службы Кокшетау подняты из-за пьяного звонка акмолинца о взрывном устройстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    « 17 октября на линию «102» Центра оперативного управления УП г. Кокшетау поступило сообщение от неизвестного мужчины, который сообщил что на территории жилого дома заложено взрывное устройство. Принятыми мерами район предполагаемого минирования был оцеплен, граждане эвакуированы. В результате проведенных поисковых мероприятий специалистами – кинологами со служебными собаками и саперами-взрывотехниками, взрывное устройство не обнаружено», - говорится в сообщении.

    Наряду с проведением поисковых мероприятий, полицейскими сразу же был установлен местный житель, совершивший ложный звонок. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и таким образом решил обратить на себя внимание бывшей сожительницы, работающей в одном из магазинов по указанному адресу.

    Полиция возбудила досудебное производство по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
    Акмолинская область Борьба с преступностью Происшествия Криминал
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