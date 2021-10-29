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    Пьяный мужчина угнал машину и совершил ДТП в Сарыагаше

    29 Октября 2021, 21:00

    САРЫГАШ. КАЗИНФОРМ - Автоугонщика задержали туркестанские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Сарыагашского РОП обратился местный житель. В своем заявлении потерпевший указал, что неизвестные угнали автотранспорт Daewoo Nexia.

    Факт полицейские зарегистрировали по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

    Сотрудники районного отдела полиции провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате в течение часа обнаружили местонахождение автомашины. Установлено, что на угнанном авто совершено ДТП на одной из улиц Сарыагаша. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Ведется досудебное расследование.

    Как выяснилось, мужчина, находясь в состоянии опьянения, заметил на дороге автомобиль с открытыми дверями. Воспользовавшись отсутствием хозяина, угнал транспорт.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область ДТП МВД РК
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